Аманда Анисимова поздравила маму Ольгу с днём рождения, опубликовав с ней фото

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова опубликовала коллаж фотографий со своей мамой Ольгой на личной странице в социальных сетях.

«С днём рождения мою прекрасную маму, которая делает абсолютно всё, люблю тебя!!!» — написала Анисимова.

Фото: Из личного архива Анисимовой

В текущем сезоне Аманда Анисимова выиграла два «тысячника» — в Дохе (Катар) и Пекине (Китай), а также играла в финалах Уимблдона и US Open.

На Итоговом турнире WTA — 2025 Анисимова проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана и победила соотечественницу Мэдисон Киз. За выход в полуфинал Аманда поспорит с полькой Игой Швёнтек.