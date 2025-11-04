Скидки
«Готова показать лучшую игру». Арина Соболенко высказалась о «Битве полов» с Кирьосом

Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем выставочном матче с финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом. Встреча состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

«Я испытываю огромное уважение к Билли Джин Кинг и к тому, что она сделала для женского тенниса. Горжусь тем, что представлю женский теннис и стану частью современной интерпретации культового матча «Битва полов».

Дубай — мой дом, и я знаю, что этот город любит масштабные и зрелищные мероприятия. Я очень уважаю Ника и его талант, но не сомневайтесь: я готова показать свою лучшую игру», — приводит слова Соболенко The Independent.

