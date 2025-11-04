Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос — о матче с Соболенко: когда первая ракетка мира бросает вызов, ты отвечаешь

Кирьос — о матче с Соболенко: когда первая ракетка мира бросает вызов, ты отвечаешь
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о предстоящем выставочном матче с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко. Встреча состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

«Когда первая ракетка мира бросает тебе вызов, ты отвечаешь на него. Я испытываю огромное уважение к Арине, она настоящая чемпионка. Но я никогда не отступал перед вызовом. Я здесь не только для того, чтобы играть. Я здесь, чтобы развлекать. Это то, ради чего я живу. Дубай, готовься к шоу, потому что я зажгу жару на Coca-Cola Arena», — приводит слова Кирьоса The Independent.

Материалы по теме
«Готова показать лучшую игру». Арина Соболенко высказалась о «Битве полов» с Кирьосом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android