Кирьос — о матче с Соболенко: когда первая ракетка мира бросает вызов, ты отвечаешь

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о предстоящем выставочном матче с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко. Встреча состоится 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

«Когда первая ракетка мира бросает тебе вызов, ты отвечаешь на него. Я испытываю огромное уважение к Арине, она настоящая чемпионка. Но я никогда не отступал перед вызовом. Я здесь не только для того, чтобы играть. Я здесь, чтобы развлекать. Это то, ради чего я живу. Дубай, готовься к шоу, потому что я зажгу жару на Coca-Cola Arena», — приводит слова Кирьоса The Independent.