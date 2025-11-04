Онс Жабер пока не намерена завершать карьеру

Бывшая вторая ракетка мира и победительница трёх турниров серии «Большого шлема» тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала, что не планирует завершать карьеру. Летом 2025 года Жабер заявила, что берёт в карьере паузу.

«Чувствую, что пришло время сделать шаг назад и наконец-то поставить себя на первое место: дышать, лечиться и вновь открыть для себя радость просто жить. Мой перерыв проходит хорошо, я исследую жизнь за пределами тенниса. Я была занята некоторыми разными вещами — фондом, академией. Пытаюсь запустить некоторые проекты, это весело.

Первые дни отдыха были немного странными. Твоё тело привыкает тренироваться шесть-семь часов в неделю, а потом ты резко ничего не делаешь и в основном ешь, ходишь на пляж, расслабляешься. Я думала: «А что я делаю, что это такое?»

С шести лет я была сконцентрирована на тренировках, соревнованиях, теннисе, и не было ощущения свободы, ведь даже если я делала что-то за пределами тенниса, то это было всё равно что-то связанное с ним; либо, например, если хочешь поехать на каникулы, ты должен считать дни, потому что не хочешь пропустить тренировку. Найти что-то, что делает меня счастливой вне тенниса, было сложно.

Место, где я нахожусь сейчас, внезапно стало причиной моей грусти и депрессии. Я была немного напугана и думала: «А вдруг я больше никогда не найду радости на теннисном корте?» Но не думаю, что будет так. Я не ухожу на пенсию, как многие думают, — я однажды вернусь.

Просто хочу наслаждаться жизнью, и когда разум и тело скажут, что я готова и хочу вернуться, — тогда вернусь», — приводит слова Жабер The National.