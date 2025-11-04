Скидки
«Ещё есть вопросы». Энен оценила перспективы Алькараса на турнирах в закрытом помещении

Аудио-версия:
Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен высказалась об уровне игры лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса на турнирах, проходящих в зале.

«Думаю, всё ещё есть вопросы к способности Алькараса хорошо выступать в закрытых помещениях, хотя, конечно, у него большой потенциал в таких условиях. Другого пути нет, это всё ещё препятствие, которое ему нужно преодолеть.

Сезон подходит к концу, хотя в последние недели у него был небольшой перерыв. Ему придётся справиться с усталостью за весь сезон и давлением Итогового турнира. На этом турнире он никогда не проявлял себя так, как хотел бы, особенно учитывая, что Синнер приедет в отличной форме», — приводит слова Энен We love tennis.

