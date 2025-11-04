Скидки
Теннис

Таунсенд и Синякова обыграли Дабровски/Рутлифф в матче Итогового турнира WTA

Комментарии

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд и чешка Катержина Синякова обыграли представительницу Канады Габриэлу Дабровски и новозеландку Эрин Рутлифф в матче парного разряда на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Соперницы провели на корте 1 час 30 минут.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
04 ноября 2025, вторник. 15:10 МСК
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Т. Таунсенд К. Синякова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 3
         
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф

Во время встречи Таунсенд и Синякова сделали семь эйсов, допустили пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из двух. Дабровски и Рутлифф подали навылет два раза, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из двух.

Следующими соперницами Таунсенд и Синяковой станут россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Дабровски и Рутлифф сыграют с венгеркой Тимей Бабош и представительницей Бразилии Луизой Стефани.

Календарь Итогового турнира WTA
Сетка Итогового турнира WTA
