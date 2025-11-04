Таунсенд и Синякова обыграли Дабровски/Рутлифф в матче Итогового турнира WTA

Американская теннисистка Тэйлор Таунсенд и чешка Катержина Синякова обыграли представительницу Канады Габриэлу Дабровски и новозеландку Эрин Рутлифф в матче парного разряда на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Соперницы провели на корте 1 час 30 минут.

Во время встречи Таунсенд и Синякова сделали семь эйсов, допустили пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из двух. Дабровски и Рутлифф подали навылет два раза, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из двух.

Следующими соперницами Таунсенд и Синяковой станут россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Дабровски и Рутлифф сыграют с венгеркой Тимей Бабош и представительницей Бразилии Луизой Стефани.