Теннис

Вавринка рассказал об эмоциях от турнира ATP-250 в Афинах и победы в 1-м круге

Вавринка рассказал об эмоциях от турнира ATP-250 в Афинах и победы в 1-м круге
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (159-я ракетка мира) рассказал о своих эмоциях от пребывания на турнире категории ATP-250 в Афинах.

В матче первого круга Вавринка обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа.

«Это был невероятный опыт, это одна из причин, по которым я продолжаю играть. Я не молодею, но стараюсь извлекать пользу из каждого момента. Приехать сюда, участвовать впервые в новом турнире в Афинах и получить такую поддержку — потрясающе. Я очень признателен и жду следующего матча с нетерпением.

Одна причин, по которым я продолжаю играть, — эмоции. Видеть, как болельщики меня поддерживают, дают столько энергии, всегда нереально. Знаю, что когда я закончу, то никогда не смогу прожить такой опыт.

И, как я уже сказал, для меня нечто особенное после стольких лет открыть новый город, новый турнир. Счастлив, что была возможность приехать сюда, получить приглашение от главы турнира, благодарен ему за это. Для меня было важно выиграть в понедельник, иметь возможность остаться здесь ещё на несколько дней и посмотреть, что же я могу сделать дальше», — приводит слова Вавринки We love Tennis.

«Для меня очевидно». Вавринка выбрал величайшего между Джоковичем, Федерером и Надалем
