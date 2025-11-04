Скидки
Главная Теннис Новости

Андреева/Шнайдер — Бабош/Стефани: онлайн-трансляция матча начнётся не ранее 20:00 мск

Андреева/Шнайдер — Бабош/Стефани: онлайн-трансляция матча начнётся не ранее 20:00 мск
Комментарии

Сегодня, 4 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится матч в парном разряде Итогового турнира WTA – 2025, в котором российская пара Мирра Андреева/Диана Шнайдер (пятый номер посева) сыграет с представительницей Венгрии Тимей Бабош и Луизой Стефани из Бразилии (седьмой номер посева). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева/Диана Шнайдер – Тимя Бабош/Луиза Стефани, начало которого запланировано на 20:10 по московскому времени.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
04 ноября 2025, вторник. 20:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
1 2 3
         
         
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Бабош и Стефани. В этом году они обыграли Андрееву и Шнайдер в первом круге Берлина со счётом 4:6, 6:4, [10:5].

Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующими чемпионками соревнований являются Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
