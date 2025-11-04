Скидки
Теннис Новости

Лоренцо Музетти в новом сезоне будет работать с Хосе Перласом — Spazio Tennis

Испанец Хосе Перлас станет тренером девятой ракетки мира итальянского теннисиста Лоренцо Музетти. Об этом сообщает Spazio Tennis. Перлас будет работать вместе с давним тренером итальянца Симоне Тартарини.

По данным Spazio Tennis, Перлас, который недавно завершил сотрудничество с Душаном Лайовичем, присоединится к команде Музетти уже во время зимней подготовки в Монте-Карло.

Хосе Перлас в качестве капитана сборной Испании на Кубке Дэвиса завоевал первые два титула на этом турнире в истории своей страны (2000 и 2004). Он сотрудничал с Карлосом Мойей, который под его руководством выиграл «Ролан Гаррос» в 1998 год, Альбертом Костой, триумфатором Открытого чемпионата Франции — 2002, а также Гильермо Кориа, Николасом Альмагро, Хуан-Карлосом Ферреро, Янко Типсаревичем, Фабио Фоньини и Душаном Лайовичем.

