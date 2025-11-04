Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Известны расклады, при которых Соболенко досрочно выйдет в полуфинал Итогового турнира WTA

Известны расклады, при которых Соболенко досрочно выйдет в полуфинал Итогового турнира WTA
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят матчи Итогового турнира WTA – 2025 в группе Штеффи Граф. Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко по итогам игрового дня может выйти в полуфинал с первого места в группе.

Для этого Соболенко нужно обыграть американку Джессику Пегулу в двух сетах. Также если в первом матче дня итальянка Жасмин Паолини окажется сильнее американки Кори Гауфф, а Соболенко с любым счётом обыграет Пегулу, то Арина гарантированно станет победительницей группы, а Паолини и Пегула поспорят за второе место в полуфинале. Гауфф станет последней и потеряет шансы на выход из группы.

При этом если сегодня победят Пегула и Гауфф, то Джессика досрочно станет победительницей группы, а Паолини завершит групповой этап четвёртой. Тогда за выход в полуфинал поспорят Соболенко и Гауфф.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
Материалы по теме
Соболенко и Пегула бьются за 1-е место в группе Итогового! А МиДи рвутся в плей-офф. LIVE!
Live
Соболенко и Пегула бьются за 1-е место в группе Итогового! А МиДи рвутся в плей-офф. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android