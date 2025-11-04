Известны расклады, при которых Соболенко досрочно выйдет в полуфинал Итогового турнира WTA

Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходят матчи Итогового турнира WTA – 2025 в группе Штеффи Граф. Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко по итогам игрового дня может выйти в полуфинал с первого места в группе.

Для этого Соболенко нужно обыграть американку Джессику Пегулу в двух сетах. Также если в первом матче дня итальянка Жасмин Паолини окажется сильнее американки Кори Гауфф, а Соболенко с любым счётом обыграет Пегулу, то Арина гарантированно станет победительницей группы, а Паолини и Пегула поспорят за второе место в полуфинале. Гауфф станет последней и потеряет шансы на выход из группы.

При этом если сегодня победят Пегула и Гауфф, то Джессика досрочно станет победительницей группы, а Паолини завершит групповой этап четвёртой. Тогда за выход в полуфинал поспорят Соболенко и Гауфф.