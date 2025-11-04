Известны расклады, при которых Андреева и Шнайдер могут выйти в плей-офф Итогового турнира

Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит матчи группового этапа в парном разряде Итогового турнира WTA – 2025 в группе Лизель Хубер. Пара российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер сохраняет шансы выйти в полуфинал соревнований. Для этого россиянкам необходимо обыграть дуэт Тими Бабош и Луизы Стефани. Тогда обе путёвки от группы в плей-офф будут разыграны в заключительный день предварительного этапа.
У пары Тэйлор Таунсенд /Катержина Синякова перед последним туром будет соотношение побед и поражений 2-0, у Мирры Андреевой/Дианы Шнайдер и Габриэлы Дабровски /Эрин Рутлифф — по 1-1, а у Тими Бабош/Луизы Стефани — 0-2.
Если Бабош и Стефани с любым счётом обыграют россиянок, то они досрочно займут последнее место в группе, а их матч с Таунсенд и Синяковой не будет влиять на расклады. В этом случае Тэйлор и Катержина досрочно займут первое место в группе, а последнюю путёвку в плей-офф разыграют Дабровски/Рутлифф — Бабош/Стефани.
