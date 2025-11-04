Скидки
Главная Теннис Новости

Известны расклады, при которых Андреева и Шнайдер могут выйти в плей-офф Итогового турнира

Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит матчи группового этапа в парном разряде Итогового турнира WTA – 2025 в группе Лизель Хубер. Пара российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер сохраняет шансы выйти в полуфинал соревнований. Для этого россиянкам необходимо обыграть дуэт Тими Бабош и Луизы Стефани. Тогда обе путёвки от группы в плей-офф будут разыграны в заключительный день предварительного этапа.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
04 ноября 2025, вторник. 20:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Не начался
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани

У пары Тэйлор Таунсенд /Катержина Синякова перед последним туром будет соотношение побед и поражений 2-0, у Мирры Андреевой/Дианы Шнайдер и Габриэлы Дабровски /Эрин Рутлифф — по 1-1, а у Тими Бабош/Луизы Стефани — 0-2.

Если Бабош и Стефани с любым счётом обыграют россиянок, то они досрочно займут последнее место в группе, а их матч с Таунсенд и Синяковой не будет влиять на расклады. В этом случае Тэйлор и Катержина досрочно займут первое место в группе, а последнюю путёвку в плей-офф разыграют Дабровски/Рутлифф — Бабош/Стефани.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
Известны расклады, при которых Соболенко досрочно выйдет в полуфинал Итогового турнира WTA
