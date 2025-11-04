Скидки
Теннис

Кори Гауфф — Жасмин Паолини, результат матча 4 ноября, счёт 2:0, групповой этап Итогового чемпионата WTA

Кори Гауфф в двух сетах обыграла Жасмин Паолини в матче Итогового чемпионата WTA
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA — 2025 обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 17:15 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Гауфф ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Паолини ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

По итогам этого матча Жасмин Паолини потеряла шансы на выход в полуфинал соревнований. Если во втором матче группы Штеффи Граф Джессика Пегула обыграет Арину Соболенко, то американка выйдет в полуфинал с первого места.

Календарь Итогового чемпионата WTA
