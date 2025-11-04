Кори Гауфф в двух сетах обыграла Жасмин Паолини в матче Итогового чемпионата WTA
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA — 2025 обыграла итальянку Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) со счётом 6:3, 6:2.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 17:15 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Гауфф ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Паолини ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
По итогам этого матча Жасмин Паолини потеряла шансы на выход в полуфинал соревнований. Если во втором матче группы Штеффи Граф Джессика Пегула обыграет Арину Соболенко, то американка выйдет в полуфинал с первого места.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 ноября 2025
-
19:02
-
18:38
-
18:32
-
18:20
-
18:00
-
17:31
-
17:05
-
16:49
-
16:47
-
16:26
-
16:23
-
16:01
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:33
-
14:10
-
13:51
-
13:50
-
13:37
-
13:21
-
13:04
-
12:30
-
12:19
-
12:00
-
11:35
-
11:18
-
11:00
-
10:48
-
10:20
-
09:30
-
09:30
-
00:52
-
00:47
-
00:30