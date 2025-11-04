Жасмин Паолини потеряла шансы выйти в полуфинал Итогового чемпионата WTA
Поделиться
Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини потеряла шансы выйти в полуфинал Итогового чемпионата WTA — 2025 в одиночном разряде. Это стало известно после того, как итальянка проиграла американке Кори Гауфф со счётом 3:6, 2:6.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 17:15 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Жасмин Паолини в группе Штеффи Граф проиграла оба матча и заняла последнее место в группе. Если во втором матче группы Штеффи Граф Джессика Пегула обыграет Арину Соболенко, то американка выйдет в полуфинал с первого места, а вторую путёвку в плей-офф разыграют Соболенко и Гауфф.
Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей является Кори Гауфф.
Комментарии
- 4 ноября 2025
-
20:22
-
19:56
-
19:40
-
19:20
-
19:02
-
18:38
-
18:32
-
18:20
-
18:00
-
17:31
-
17:05
-
16:49
-
16:47
-
16:26
-
16:23
-
16:01
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:33
-
14:10
-
13:51
-
13:50
-
13:37
-
13:21
-
13:04
-
12:30
-
12:19
-
12:00
-
11:35
-
11:18
-
11:00
-
10:48
-
10:20
-
09:30