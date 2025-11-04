Восьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини потеряла шансы выйти в полуфинал Итогового чемпионата WTA — 2025 в одиночном разряде. Это стало известно после того, как итальянка проиграла американке Кори Гауфф со счётом 3:6, 2:6.

Жасмин Паолини в группе Штеффи Граф проиграла оба матча и заняла последнее место в группе. Если во втором матче группы Штеффи Граф Джессика Пегула обыграет Арину Соболенко, то американка выйдет в полуфинал с первого места, а вторую путёвку в плей-офф разыграют Соболенко и Гауфф.

Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей является Кори Гауфф.