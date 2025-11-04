Гауфф — самая молодая после Швёнтек, кто одержал 10 побед над игроками топ-10 за сезон
Поделиться
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 21-летняя американка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой, выигравшей 10 и более матчей против игроков из топ-10 мирового рейтинга за один сезон после Иги Швёнтек в 2022 году. Она также стала самой молодой американкой по этому показателю со времён Серены Уильямс в 2002 году.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 17:15 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
8
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
В матче группового этапа на Итоговом чемпионате WTA Гауфф обыграла восьмую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 6:2. Кори сохранила шансы на выход в полуфинал соревнований.
Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Кори Гауфф — действующая победительница соревнований.
Комментарии
- 4 ноября 2025
-
20:22
-
19:56
-
19:40
-
19:20
-
19:02
-
18:38
-
18:32
-
18:20
-
18:00
-
17:31
-
17:05
-
16:49
-
16:47
-
16:26
-
16:23
-
16:01
-
15:47
-
15:30
-
15:23
-
14:33
-
14:10
-
13:51
-
13:50
-
13:37
-
13:21
-
13:04
-
12:30
-
12:19
-
12:00
-
11:35
-
11:18
-
11:00
-
10:48
-
10:20
-
09:30