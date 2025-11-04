Гауфф — самая молодая после Швёнтек, кто одержал 10 побед над игроками топ-10 за сезон

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира 21-летняя американка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой, выигравшей 10 и более матчей против игроков из топ-10 мирового рейтинга за один сезон после Иги Швёнтек в 2022 году. Она также стала самой молодой американкой по этому показателю со времён Серены Уильямс в 2002 году.

В матче группового этапа на Итоговом чемпионате WTA Гауфф обыграла восьмую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 6:2. Кори сохранила шансы на выход в полуфинал соревнований.

Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Кори Гауфф — действующая победительница соревнований.