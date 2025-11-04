«Старалась играть расслабленно». Гауфф — о победе над Паолини на Итоговом турнире WTA

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над итальянкой Жасмин Паолини (восьмая в рейтинге) в матче на Итоговом чемпионате WTA. Счёт — 6:3, 6:2.

— Расскажи, насколько ты счастлива. Кажется, мы увидели эту улыбку несколько секунд назад.

— Да, я действительно довольна тем, как сегодня сыграла. Определённо это было лучше, чем в первом матче. Но в этом и заключается красота турнира — у тебя есть ещё один шанс показать себя. И да, надеюсь, в следующем матче я тоже покажу хороший результат, чтобы остаться.

— В чём самая большая разница в твоём эмоциональном настрое?

— Просто старалась играть расслабленно. На одном из Итоговых турниров я проиграла все три матча. Была решительно настроена не допустить повторения этого. Сегодняшний матч был очень важен, чтобы остаться в турнире. Если бы я проиграла, то выбыла бы, — сказала Гауфф в интервью на корте.