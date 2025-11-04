Гауфф: Паолини не была на 100% в форме, играть в одиночке и паре одновременно нелегко

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, чем больше всего довольна в своей игре в матче с итальянкой Жасмин Паолини на Итоговом чемпионате WTA. Гауфф обыграла Паолини со счётом 6:3, 6:2.

— С технической стороны — как ты двигалась по корту? Она сильно била по мячу, но ты выдержала эти розыгрыши. Чем ты больше всего довольна в своей игре сегодня?

— Определённо подачей. Считаю, что подавала умно. И вообще, я хорошо возвращала. Хотя, возможно, Жасмин сегодня не была на 100% в форме, но желаю ей удачи в следующих матчах, ведь играть в одиночном и парном разряде одновременно нелегко, — сказала Гауфф в интервью на корте.