Гауфф — третья американка, которой три года подряд удалось одержать 30 побед на харде

Гауфф — третья американка, которой три года подряд удалось одержать 30 побед на харде
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала третьей представительницей США в Открытую эру, кому удалось одержать 30 и более побед на харде на уровне WTA в течение трёх и более лет подряд (2023-2025). Ранее такой результат показали Линдсей Дэвенпорт (1997-2001) и Серена Уильямс (2013-2015).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 17:15 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Жасмин Паолини
8
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

В матче группового этапа на Итоговом чемпионате WTA Гауфф обыграла восьмую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 6:2. Кори сохранила шансы на выход в полуфинал соревнований.

Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Кори Гауфф — действующая победительница соревнований.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
