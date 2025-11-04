Гауфф — третья американка, которой три года подряд удалось одержать 30 побед на харде

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф стала третьей представительницей США в Открытую эру, кому удалось одержать 30 и более побед на харде на уровне WTA в течение трёх и более лет подряд (2023-2025). Ранее такой результат показали Линдсей Дэвенпорт (1997-2001) и Серена Уильямс (2013-2015).

В матче группового этапа на Итоговом чемпионате WTA Гауфф обыграла восьмую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:3, 6:2. Кори сохранила шансы на выход в полуфинал соревнований.

Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Кори Гауфф — действующая победительница соревнований.