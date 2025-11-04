Шнайдер — о паре с Миррой Андреевой: любим поприкалываться, поугорать, посплетничать

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, чем они с Миррой Андреевой (девятая в рейтинге) дополняют друг друга.

— Вы с Миррой идеально дополняете друг друга. Расскажи, чем именно.

— Думаю, потому что мы обе такие достаточно молодые, как бы у нас небольшая разница в возрасте, мы любим поприкалываться, поугорать, посмеяться, какие-то шутки, что-то там посплетничать. Мне кажется, что у нас такая энергетика очень схожая. Понятно, когда выходим на корт, мы хотим победить, боремся, сражаемся, но в то же время мы как бы чувствуем, что вот сейчас надо пошутить, потому что как-то уже накаляется всё слишком сильно. А вот сейчас нужно успокоить, какие-то слова поддержки выразить. Поэтому, я думаю, мы уже просто настолько друг к другу как бы притёрлись, что уже знаем, в какие моменты как мы себя поведём, — сказала Шнайдер в видео на YouTube-канале First&Red.

Диана Шнайдер и Мирра Андреева в паре стали серебряными призёрами Олимпийских игр в Париже. В этом сезоне россиянки стали чемпионками соревнований в Брисбене и Майами. Мирра и Диана впервые квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA в паре.