Шнайдер: у меня было много смен тренеров, это не очень хорошо повлияло на атмосферу

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, удивлена ли, что ей не удалось квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA — 2025 в одиночном разряде.

— Насколько ты удивлена, что в паре вы отобрались, а в одиночке нет?

— Да, понятно, что были цели квалифицироваться и на пару, и на одиночку, но не получилось. Сезон достаточно такой был тяжёлый по сравнению с прошлым. Мне кажется, было очень много каких-то ожиданий от этого сезона, рейтинг был выше, поэтому и турниры я играла более высокой категории, чем в прошлом году. Соперники уже более сложные, уже знают твой стиль игры, как ты играешь, уже настраиваются больше, потому что знают, что ты сильный игрок, что у тебя там рейтинг.

Я думаю, в этом плане было немножко тяжело, плюс много было смен тренеров, что не очень хорошо влияло на в целом атмосферу вокруг.

А с Миррой уже ничего не менялось, между нами ничего не изменилось от начала сезона до конца. Мы как начали на какой-то своей волне, так же и продолжили. Поэтому в этом плане просто было легче, — сказала Шнайдер в видео на YouTube-канале First&Red.