Шнайдер: одиночка более энергозатратная, но в паре всё равно переживаешь и волнуешься

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что различия в утомляемости в одиночном и парном разрядах зависят от конкретных обстоятельств и длительности игры.

«Мне кажется, понятно, что одиночка всё равно более энергозатратная в соотношении с парой, но, я думаю, плюс-минус всё равно ты те же самые эмоции переживаешь и волнуешься. Есть такие игроки в парах, которые просто в принципе держат «коридор», как бы не двигаются и всё. Но я думаю, что, если сравнивать, допустим, по каким-то процентам, в одиночке ты устал на 100%, то, может быть, смотря какой матч в паре, на 80%. Но, опять же, есть парные матчи, которые длятся дольше, чем одиночка. Никогда не знаешь, что может произойти на одном из матчей, поэтому тут так, всё очень тонко», — сказала Шнайдер в видео на YouTube-канале First&Red.

