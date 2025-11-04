Арина Соболенко одержала вторую победу на Итоговом чемпионате WTA, одолев Джессику Пегулу

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA обыграла американку Джессику Пегулу (пятая в рейтинге) со счётом 6:4, 2:6, 6:3.
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|3
Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. В её рамках Соболенко четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Пегулы три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Для Соболенко победа над Пегулой стала второй на Итоговом чемпионате WTA — 2025. Арина укрепила лидерство в группе Штеффи Граф. Помимо Соболенко и Пегулы, шанс выйти в плей-офф сохранила Кори Гауфф. Итальянка Жасмин Паолини заняла в группе четвёртое место.
