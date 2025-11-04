Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Джессика Пегула, результат матча 4 ноября, счёт 2:1, групповой этап Итогового чемпионата WTA

Арина Соболенко одержала вторую победу на Итоговом чемпионате WTA, одолев Джессику Пегулу
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA обыграла американку Джессику Пегулу (пятая в рейтинге) со счётом 6:4, 2:6, 6:3.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 3
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты. В её рамках Соболенко четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 16 заработанных. На счету Пегулы три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Для Соболенко победа над Пегулой стала второй на Итоговом чемпионате WTA — 2025. Арина укрепила лидерство в группе Штеффи Граф. Помимо Соболенко и Пегулы, шанс выйти в плей-офф сохранила Кори Гауфф. Итальянка Жасмин Паолини заняла в группе четвёртое место.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
Материалы по теме
Мирра и Диана бьются на Итоговом! А Соболенко укрепила лидерство в группе. LIVE!
Live
Мирра и Диана бьются на Итоговом! А Соболенко укрепила лидерство в группе. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android