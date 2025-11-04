Соболенко — первая после Уильямс, кто одержал более 60 побед за сезон в статусе лидера WTA
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко (61) стала первым игроком, который одержал более 60 побед на уровне WTA за сезон в статусе лидера мирового рейтинга с тех пор, как такого результата достигла американка Серена Уильямс в 2013 году (66).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|3
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
В матче группового этапа Итогового чемпионата WTA Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу (пятая в рейтинге) со счётом 6:4, 2:6, 6:3.
Для Соболенко победа над Пегулой стала второй на Итоговом чемпионате WTA — 2025. Белорусская теннисистка укрепила лидерство в группе Штеффи Граф.
