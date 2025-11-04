Соболенко — первая после Уильямс, кто одержал более 60 побед за сезон в статусе лидера WTA

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко (61) стала первым игроком, который одержал более 60 побед на уровне WTA за сезон в статусе лидера мирового рейтинга с тех пор, как такого результата достигла американка Серена Уильямс в 2013 году (66).

В матче группового этапа Итогового чемпионата WTA Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу (пятая в рейтинге) со счётом 6:4, 2:6, 6:3.

Для Соболенко победа над Пегулой стала второй на Итоговом чемпионате WTA — 2025. Белорусская теннисистка укрепила лидерство в группе Штеффи Граф.