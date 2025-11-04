Скидки
Соболенко — первая после Уильямс, кто одержал более 60 побед за сезон в статусе лидера WTA

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко (61) стала первым игроком, который одержал более 60 побед на уровне WTA за сезон в статусе лидера мирового рейтинга с тех пор, как такого результата достигла американка Серена Уильямс в 2013 году (66).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 3
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

В матче группового этапа Итогового чемпионата WTA Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу (пятая в рейтинге) со счётом 6:4, 2:6, 6:3.

Для Соболенко победа над Пегулой стала второй на Итоговом чемпионате WTA — 2025. Белорусская теннисистка укрепила лидерство в группе Штеффи Граф.

