Соболенко — вторая действующая теннисистка, которая одержала 10 побед на Итоговом турнире

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала вторым действующим игроком, который одержал 10 и более побед на Итоговом чемпионате WTA после шестикратной победительницы мэйджоров Иги Швёнтек.

В матче группового этапа Итогового чемпионата WTA Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу (пятая в рейтинге) со счётом 6:4, 2:6, 6:3. Для Арины победа над Джессикой стала второй на Итоговом чемпионате WTA — 2025. Белорусская теннисистка укрепила лидерство в группе Штеффи Граф.

Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей является американка Кори Гауфф.