Соболенко — вторая действующая теннисистка, которая одержала 10 побед на Итоговом турнире

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала вторым действующим игроком, который одержал 10 и более побед на Итоговом чемпионате WTA после шестикратной победительницы мэйджоров Иги Швёнтек.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 3
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

В матче группового этапа Итогового чемпионата WTA Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу (пятая в рейтинге) со счётом 6:4, 2:6, 6:3. Для Арины победа над Джессикой стала второй на Итоговом чемпионате WTA — 2025. Белорусская теннисистка укрепила лидерство в группе Штеффи Граф.

Итоговый чемпионат WTA проходит с 1 по 8 ноября. Действующей победительницей является американка Кори Гауфф.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
