«Подумала, что мне нечего терять». Соболенко — о победе над Пегулой на Итоговом чемпионате

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой (пятая в рейтинге) в матче Итогового чемпионата WTA. Счёт — 6:4, 2:6, 6:3.

«Она отлично играла у сетки, каждый раз, когда я пыталась играть немного медленнее и шире, она была там, показывая, почему она так хороша в парном разряде. И я подумала, что мне нечего терять, буду просто бить как можно сильнее и точнее по линиям. И да, мне очень понравилось, что она подтолкнула меня к новому уровню», — сказала Соболенко в интервью на корте.