«Подумала, что мне нечего терять». Соболенко — о победе над Пегулой на Итоговом чемпионате

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над американкой Джессикой Пегулой (пятая в рейтинге) в матче Итогового чемпионата WTA. Счёт — 6:4, 2:6, 6:3.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 3
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Она отлично играла у сетки, каждый раз, когда я пыталась играть немного медленнее и шире, она была там, показывая, почему она так хороша в парном разряде. И я подумала, что мне нечего терять, буду просто бить как можно сильнее и точнее по линиям. И да, мне очень понравилось, что она подтолкнула меня к новому уровню», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Соболенко — вторая действующая теннисистка, которая одержала 10 побед на Итоговом турнире
