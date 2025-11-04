«Это просто невероятно». Соболенко — о поддержке трибун на Итоговом турнире WTA

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о поддержке трибун на Итоговом чемпионате WTA.

— Насколько тебе нравится энергия, волнение и поддержка, которую ты ощущаешь здесь, в Эр-Рияде?

— Это просто невероятно, ребята. По сравнению с прошлым годом я не ожидала, что придёт столько людей, которые будут меня поддерживать. Огромное спасибо вам за поддержку. Мне действительно нравится играть перед вами. Увидимся в четверг, думаю, — сказала Соболенко в интервью на корте.

В групповом этапе на Итоговом чемпионате WTA Арина Соболенко одержала две победы. Она возглавляет группу Штеффи Граф.