Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это просто невероятно». Соболенко — о поддержке трибун на Итоговом турнире WTA

«Это просто невероятно». Соболенко — о поддержке трибун на Итоговом турнире WTA
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о поддержке трибун на Итоговом чемпионате WTA.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 3
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Насколько тебе нравится энергия, волнение и поддержка, которую ты ощущаешь здесь, в Эр-Рияде?
— Это просто невероятно, ребята. По сравнению с прошлым годом я не ожидала, что придёт столько людей, которые будут меня поддерживать. Огромное спасибо вам за поддержку. Мне действительно нравится играть перед вами. Увидимся в четверг, думаю, — сказала Соболенко в интервью на корте.

В групповом этапе на Итоговом чемпионате WTA Арина Соболенко одержала две победы. Она возглавляет группу Штеффи Граф.

Материалы по теме
«Подумала, что мне нечего терять». Соболенко — о победе над Пегулой на Итоговом чемпионате
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android