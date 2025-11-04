Фото: Циципас посетил матч Джоковича и Табило на турнире ATP-250 в Афинах
34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас посетил матч 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича и чилийца Алехандро Табило на турнире категории ATP-250 в Афинах (Греция). Серб выиграл первый сет со счётом 7:6 (7:3).
Афины. 2-й круг
04 ноября 2025, вторник. 20:35 МСК
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
89
Алехандро Табило
А. Табило
Фото: Скриншот из трансляции
Стефанос Циципас снялся с соревнований в Афинах по совету своего врача. Специалист дал рекомендацию спортсмену отдохнуть перед новым сезоном.
В текущем сезоне грек выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.
