Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Афинах
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Афинах (Греция). Во втором круге соревнований он обыграл представителя Чили Алехандро Табило (89-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 6:1.
Афины. 2-й круг
04 ноября 2025, вторник. 20:35 МСК
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
89
Алехандро Табило
А. Табило
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Джокович 13 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Табило четыре эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта при одном заработанном.
За выход в полуфинал соревнований Новак Джокович поспорит с победителем матча Элиот Спиццирри (США, Q) — Нуну Боржеш (Португалия, 6).
