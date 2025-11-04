«Он всех довёл до очень хорошего результата». Шнайдер — о сотрудничестве с Бажиным

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась о сотрудничестве с немецким тренером Сашей Бажиным.

«Мне всегда хотелось попробовать с ним поработать, потому что знала, что он всех довёл до очень хорошего результата. Мы с ним разговаривали ещё в начале этого года, узнавали у него советы, знает ли он кого-то из тренеров, с кем бы я могла поработать. Он знал меня, потому что я очень много тренировалась с Донной Векич, когда он с ней работал. У нас хорошие отношения были, и потом как раз мы с ним разговаривали, узнавали про тренеров, и он просто дал знать, мол, я с Донной расстался после Уимблдона.

И потом, не знаю, у меня как-то что-то щёлкнуло, я поняла, что всё-таки Карлос [Мартинес] — это не мой человек. Как тренер он действительно хороший специалист, но не подходил мне как человек. Он очень такой спокойный, мне кажется, если бы я была взрослее, более спокойной, может быть, мне бы подошло, — сказала Шнайдер в видео на YouTube-канале First&Red.

Напомним, Диана Шнайдер в этом сезоне работала с Динарой Сафиной, Мариушем Копилом, Карлосом Мартинесом, который ранее был тренером других российских теннисисток – Светланы Кузнецовой, Дарьи Касаткиной и Маргаритой Бетовой (Гаспарян).