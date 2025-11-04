Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли второй матч на Итоговом чемпионате WTA
Серебряные призёры Олимпиады-2024 в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA проиграли дуэту Тими Бабош и Луизы Стефани со счётом 5:7, 6:2, [7:10].
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
04 ноября 2025, вторник. 21:25 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 7
|
|2
|1 10
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Бабош и Стефани три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Для Андреевой и Шнайдер поражение в матче с Бабош и Стефани стало вторым на Итоговом чемпионате WTA — 2025. Россиянки потеряли шанс выйти в полуфинал соревнований.
