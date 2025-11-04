Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева/Диана Шнайдер — Тимя Бабош/Луиза Стефани, результат матча 4 ноября, счёт 1:2, групповой этап Итогового турнира WTA

Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли второй матч на Итоговом чемпионате WTA
Комментарии

Серебряные призёры Олимпиады-2024 в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA проиграли дуэту Тими Бабош и Луизы Стефани со счётом 5:7, 6:2, [7:10].

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
04 ноября 2025, вторник. 21:25 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 0 7
7 		2 1 10
         
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Бабош и Стефани три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Для Андреевой и Шнайдер поражение в матче с Бабош и Стефани стало вторым на Итоговом чемпионате WTA — 2025. Россиянки потеряли шанс выйти в полуфинал соревнований.

Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
Материалы по теме
Мирра и Диана проиграли на Итоговом! А Соболенко вышла в лидеры группы. LIVE!
Live
Мирра и Диана проиграли на Итоговом! А Соболенко вышла в лидеры группы. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android