Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли второй матч на Итоговом чемпионате WTA

Серебряные призёры Олимпиады-2024 в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA проиграли дуэту Тими Бабош и Луизы Стефани со счётом 5:7, 6:2, [7:10].

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Андреева и Шнайдер ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Бабош и Стефани три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Для Андреевой и Шнайдер поражение в матче с Бабош и Стефани стало вторым на Итоговом чемпионате WTA — 2025. Россиянки потеряли шанс выйти в полуфинал соревнований.