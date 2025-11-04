Скидки
Мирра Андреева и Диана Шнайдер потеряли шансы выйти в полуфинал Итогового чемпионата WTA

Комментарии

Серебряные призёры Олимпиады в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер потеряли шанс выйти в полуфинал Итогового чемпионата WTA — 2025. Об этом стало известно после того, как россиянки проиграли второй матч группового этапа.

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
04 ноября 2025, вторник. 21:25 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 0 7
7 		2 1 10
         
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани

Мирра и Диана в первом матче уступили Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф со счётом 3:6, 6:7 (2:7). Сегодня, 4 ноября, россиянки не смогли справиться с Тимей Бабош и Луизой Стефани. Они проиграли со счётом 5:7, 6:2, 0:1 [7:10].

Матч Андреевой и Шнайдер с Тэйлор Таунсенд и Катержиной Синяковой не будет влиять на расклады. Тэйлор и Катержина досрочно заняли первое место в группе, а последнюю путёвку в плей-офф разыграют Дабровски/Рутлифф и Бабош/Стефани.

