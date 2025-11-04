Мирра Андреева и Диана Шнайдер потеряли шансы выйти в полуфинал Итогового чемпионата WTA
Серебряные призёры Олимпиады в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер потеряли шанс выйти в полуфинал Итогового чемпионата WTA — 2025. Об этом стало известно после того, как россиянки проиграли второй матч группового этапа.
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд) — парный разряд. Группа Лизель Хубер
04 ноября 2025, вторник. 21:25 МСК
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0 7
|
|2
|1 10
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани
Мирра и Диана в первом матче уступили Габриэле Дабровски и Эрин Рутлифф со счётом 3:6, 6:7 (2:7). Сегодня, 4 ноября, россиянки не смогли справиться с Тимей Бабош и Луизой Стефани. Они проиграли со счётом 5:7, 6:2, 0:1 [7:10].
Матч Андреевой и Шнайдер с Тэйлор Таунсенд и Катержиной Синяковой не будет влиять на расклады. Тэйлор и Катержина досрочно заняли первое место в группе, а последнюю путёвку в плей-офф разыграют Дабровски/Рутлифф и Бабош/Стефани.
