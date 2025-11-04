Флавио Коболли не смог выйти в четвертьфинал турнира в Метце, уступив Лоренцо Сонего

22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). Во втором круге он уступил своему соотечественнику Лоренцо Сонего со счётом 6:2, 3:6, 5:7.

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Коболли пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Сонего восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

За выход в полуфинал соревнований в Метце Лоренцо Сонего поспорит с победителем матча Юго Гастон (Франция) — Даниэль Альтмайер (Германия).