Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Флавио Коболли — Лоренцо Сонего, результат матча 4 ноября, счёт 1:2, 2-й круг турнира в Метце

Флавио Коболли не смог выйти в четвертьфинал турнира в Метце, уступив Лоренцо Сонего
Комментарии

22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли не смог выйти в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). Во втором круге он уступил своему соотечественнику Лоренцо Сонего со счётом 6:2, 3:6, 5:7.

Метц. 2-й круг
04 ноября 2025, вторник. 21:00 МСК
Флавио Коболли
22
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 5
2 		6 7
         
Лоренцо Сонего
42
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Встреча продолжалась 2 часа 7 минут. В её рамках Коболли пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Сонего восемь эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

За выход в полуфинал соревнований в Метце Лоренцо Сонего поспорит с победителем матча Юго Гастон (Франция) — Даниэль Альтмайер (Германия).

Материалы по теме
Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Афинах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android