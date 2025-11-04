Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шнайдер: с нетерпением жду личного знакомства с Артёмом Дзюбой

Шнайдер: с нетерпением жду личного знакомства с Артёмом Дзюбой
Комментарии

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что с нетерпением ждёт знакомства с нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой.

— Помимо Дзюбы, есть ли у тебя там любимый игрок в «Акроне»? И с Дзюбой насколько у вас близкие отношения? Есть ли общий чат?
— Нет (улыбается). Ну я не скажу, что прямо очень сильно слежу. Понятно, что у нас очень разные расписания, и я редко вообще смотрю какой-то другой вид спорта. Я, в принципе, теннис-то редко смотрю, а вообще какой-то другой вид спорта… Мы даже на самом деле лично-то и не знакомы, поэтому жду с нетерпением личного знакомства, — сказала Шнайдер в видео на YouTube-канале First&Red.

Шнайдер является уроженкой Жигулёвска, где «Акрон» ранее проводил домашние матчи.

Материалы по теме
Мирра Андреева и Диана Шнайдер потеряли шансы выйти в полуфинал Итогового чемпионата WTA
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android