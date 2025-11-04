Шнайдер: с нетерпением жду личного знакомства с Артёмом Дзюбой

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, что с нетерпением ждёт знакомства с нападающим «Акрона» Артёмом Дзюбой.

— Помимо Дзюбы, есть ли у тебя там любимый игрок в «Акроне»? И с Дзюбой насколько у вас близкие отношения? Есть ли общий чат?

— Нет (улыбается). Ну я не скажу, что прямо очень сильно слежу. Понятно, что у нас очень разные расписания, и я редко вообще смотрю какой-то другой вид спорта. Я, в принципе, теннис-то редко смотрю, а вообще какой-то другой вид спорта… Мы даже на самом деле лично-то и не знакомы, поэтому жду с нетерпением личного знакомства, — сказала Шнайдер в видео на YouTube-канале First&Red.

Шнайдер является уроженкой Жигулёвска, где «Акрон» ранее проводил домашние матчи.