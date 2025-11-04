Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Результаты матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 4 ноября

Результаты матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 4 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжился розыгрыш Итогового турнира WTA в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Группа Штеффи Граф. Результаты матчей на 4 ноября:

  • Кори Гауфф (США) — Жасмин Паолини (Италия) — 6:3, 6:2;
  • Арина Соболенко (Беларусь) — Джессика Пегула (США) — 6:4, 2:6, 6:3.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Группа Лизель Хубер. Результаты матчей на 4 ноября:

  • Тэйлор Таунсенд (США)/Катержина Синякова (Чехия) — Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) — 6:4, 7:6 (7:3);
  • Мирра Андреева/Диана Шнайдер (обе — Россия) — Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) — 5:7, 6:2, 0:1 [7:10].
Календарь Итогового чемпионата WTA
Сетка Итогового чемпионата WTA
Материалы по теме
Мирра и Диана потеряли шансы на полуфинал Итогового. Россиянки отдали и второй матч
Мирра и Диана потеряли шансы на полуфинал Итогового. Россиянки отдали и второй матч
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android