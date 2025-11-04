Результаты матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 4 ноября
Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжился розыгрыш Итогового турнира WTA в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.
Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Группа Штеффи Граф. Результаты матчей на 4 ноября:
- Кори Гауфф (США) — Жасмин Паолини (Италия) — 6:3, 6:2;
- Арина Соболенко (Беларусь) — Джессика Пегула (США) — 6:4, 2:6, 6:3.
Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Группа Лизель Хубер. Результаты матчей на 4 ноября:
- Тэйлор Таунсенд (США)/Катержина Синякова (Чехия) — Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) — 6:4, 7:6 (7:3);
- Мирра Андреева/Диана Шнайдер (обе — Россия) — Тимя Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) — 5:7, 6:2, 0:1 [7:10].
