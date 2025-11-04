Результаты матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 4 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 4 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжился розыгрыш Итогового турнира WTA в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Группа Штеффи Граф. Результаты матчей на 4 ноября:

Кори Гауфф (США) — Жасмин Паолини (Италия) — 6:3, 6:2;

Арина Соболенко (Беларусь) — Джессика Пегула (США) — 6:4, 2:6, 6:3.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Группа Лизель Хубер. Результаты матчей на 4 ноября: