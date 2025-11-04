Скидки
Диана Шнайдер составила рейтинг самых привлекательных теннисистов

Комментарии

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в видео на YouTube-канале First&Red составила рейтинг привлекательности теннисистов. Спортсменка должна была сразу поставить игроков, не зная, кто будет следующим.

1. Марат Сафин («В прайм-тайме он вообще зачёт», — отметила Шнайдер).
2. Александр Бублик.
3. Александр Зверев («Если ему подстричь волосы», — пошутила Шнайдер).
4. Григор Димитров.
5. Карен Хачанов.
6. Новак Джокович.
7. Маттео Берреттини.
8. Хольгер Руне.

Диана Шнайдер в этом сезоне стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). В паре с Миррой Андреевой они стали чемпионками соревнований в Брисбене и Майами. Россиянки квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA, но не смогли выйти в полуфинал.

