Диана Шнайдер составила рейтинг самых привлекательных теннисистов

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в видео на YouTube-канале First&Red составила рейтинг привлекательности теннисистов. Спортсменка должна была сразу поставить игроков, не зная, кто будет следующим.

1. Марат Сафин («В прайм-тайме он вообще зачёт», — отметила Шнайдер).

2. Александр Бублик.

3. Александр Зверев («Если ему подстричь волосы», — пошутила Шнайдер).

4. Григор Димитров.

5. Карен Хачанов.

6. Новак Джокович.

7. Маттео Берреттини.

8. Хольгер Руне.

Диана Шнайдер в этом сезоне стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). В паре с Миррой Андреевой они стали чемпионками соревнований в Брисбене и Майами. Россиянки квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA, но не смогли выйти в полуфинал.