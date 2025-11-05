Новак Джокович вышел в 225-й четвертьфинал ATP в карьере
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в 225-й четвертьфинал на уровне ATP в карьере. На турнире категории ATP-250 в Афинах (Греция) во втором круге он обыграл представителя Чили Алехандро Табило (89-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 6:1.
Афины. 2-й круг
04 ноября 2025, вторник. 20:35 МСК
5
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
89
Алехандро Табило
А. Табило
За выход в полуфинал соревнований Новак Джокович поспорит с победителем матча Элиот Спиццирри (США, Q) — Нуну Боржеш (Португалия, 6).
В нынешнем сезоне Джокович дошёл до полуфиналов на всех четырёх турнирах «Большого шлема». Он выиграл грунтовый турнир ATP-250 в Женеве (Швейцария), завоевав свой 100-й титул в профессиональной карьере.
