Новак Джокович вышел в 225-й четвертьфинал ATP в карьере

Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в 225-й четвертьфинал на уровне ATP в карьере. На турнире категории ATP-250 в Афинах (Греция) во втором круге он обыграл представителя Чили Алехандро Табило (89-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

За выход в полуфинал соревнований Новак Джокович поспорит с победителем матча Элиот Спиццирри (США, Q) — Нуну Боржеш (Португалия, 6).

В нынешнем сезоне Джокович дошёл до полуфиналов на всех четырёх турнирах «Большого шлема». Он выиграл грунтовый турнир ATP-250 в Женеве (Швейцария), завоевав свой 100-й титул в профессиональной карьере.

Комментарии
