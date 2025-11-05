Скидки
Рублёв: с появлением Сафина начал испытывать новое удовольствие от тренировок

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какие изменения в тренировочном процессе почувствовал с началом работы с двукратным победителем турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным.

«Тренировочный процесс, слава богу, мне всегда доставлял удовольствие. Не нужно было заставлять себя, чтобы работать, не нужно было себя заставлять, чтобы приходить на тренировки каждый день. У меня, слава богу, как-то выработалась эта привычка. Неважно, какое состояние, неважно, сколько проблем, – выходить и работать уже как на автоматизме.

Наслаждения сейчас больше немного, потому что появился Марат с его видением. Плюс какие-то всё равно я для себя подчёркиваю новые взгляды. И на тренировках это даёт новые ощущения, новые эмоции. Поэтому я бы даже сказал, что тренировочный процесс сейчас стал приносить новое удовольствие», — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».

