«Она просто человек невыносимый». Шнайдер составила топ-8 самых сложных соперниц

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в видео на YouTube-канале First&Red составила топ-8 соперниц по сложности. Она должна была поставить теннисисток в рейтинге, не зная, кто будет следующей.
1. Арина Соболенко.
2. Ига Швёнтек.
3. Мирра Андреева.
4. Аманда Анисимова. «У неё был какой-то сумасшедший сезон».
5. Елена Рыбакина.
6. Кори Гауфф.
7. Екатерина Александрова.
8. Лаура Зигемунд. «Она просто человек невыносимый. Но тоже на самом деле играет очень неудобно».
Диана Шнайдер в этом сезоне стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). В паре с Миррой Андреевой они стали чемпионками соревнований в Брисбене и Майами. Россиянки квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA, но не смогли выйти в полуфинал.