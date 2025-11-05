«Она просто человек невыносимый». Шнайдер составила топ-8 самых сложных соперниц

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер в видео на YouTube-канале First&Red составила топ-8 соперниц по сложности. Она должна была поставить теннисисток в рейтинге, не зная, кто будет следующей.

1. Арина Соболенко.

2. Ига Швёнтек.

3. Мирра Андреева.

4. Аманда Анисимова. «У неё был какой-то сумасшедший сезон».

5. Елена Рыбакина.

6. Кори Гауфф.

7. Екатерина Александрова.

8. Лаура Зигемунд. «Она просто человек невыносимый. Но тоже на самом деле играет очень неудобно».

Диана Шнайдер в этом сезоне стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). В паре с Миррой Андреевой они стали чемпионками соревнований в Брисбене и Майами. Россиянки квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA, но не смогли выйти в полуфинал.