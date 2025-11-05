Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович заявил, что не принял окончательного решения об участии в Итоговом турнире ATP

Джокович заявил, что не принял окончательного решения об участии в Итоговом турнире ATP
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что ещё не принял окончательного решения об участии в Итоговом чемпионате ATP.

«Не знаю, откуда он [Анжджело Бинаги] взял эту информацию. Конечно, он не получал её ни от меня, ни от моей команды. Что касается этого вопроса, я решу после окончания турнира», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Ранее президент Федерации тенниса Италии (FITP) Анджело Бинаги заявил, что Джокович подтвердил своё участие в соревнованиях в Турине. Серб в 18-й раз квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP и сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером по этому показателю.

На турнире ATP-250 в Афинах (Греция) Новак вышел в четвертьфинал, который стал 225-м в карьере серба.

Материалы по теме
Президент Федерации тенниса Италии заявил, что Джокович сыграет на Итоговом чемпионате ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android