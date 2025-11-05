«Пока что просто без тенниса пожить». Андрей Рублёв описал свой идеальный отпуск

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как выглядит его идеальный отпуск.

— Скажи, пожалуйста, как выглядит идеальный отпуск для Андрея Рублёва?

— Да, пока что просто без тенниса пожить. Вот он самый будет идеальный.

— Но в каком месте хотя бы без тенниса пожить?

— Посмотрим, сейчас месяц будет для себя, поэтому в нескольких местах побуду, — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».

В этом сезоне Андрей Рублёв стал чемпионом турнира ATP-500 в Дохе (Катар), а также играл в финале турнира аналогичной категории в Гамбурге (Германия).