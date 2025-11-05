Андрей Рублёв: в плане результатов не лучший сезон, но состояние лучше, чем когда-либо

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв признался, что сезон-2025 для него получился не таким успешным по результатам, как предыдущие, но при этом отметил своё лучшее состояние за последние годы.

«Понятное дело, что, как и любому, наверное, человеку, кто занимается спортом, хочется показывать высокие результаты, хочется доходить до финальных стадий. И, понятное дело, в плане какого-то, наверное, результата этот сезон был не таким хорошим, как сезоны до этого, предыдущие. Поэтому если в плане результатов его отмечать, то он не был таким хорошим. Если говорить про само состояние, то оно намного лучше за последние все годы, что когда-либо было. Поэтому хорошо, в принципе, оцениваю этот год в любом случае», — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».