Рублёв назвал матч, который хотел бы переиграть в сезоне-2025
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что в сезоне-2025 хотел бы переиграть финал грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия). Он проиграл итальянцу Флавио Коболли с результатом 2:6, 4:6.
Гамбург (м). Финал
24 мая 2025, суббота. 15:30 МСК
17
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
35
Флавио Коболли
Ф. Коболли
«Пусть будет финал Гамбурга. Там откровенно меня переклинило. Там я сам проиграл. Меня конкретно переклинило в финале Гамбурга. Пусть он будет в этом сезоне. Остальные все турниры — либо не хватало уровня, либо ещё чего-то, а там конкретно меня переклинило», — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».
В этом сезоне Рублёв стал чемпионом турнира ATP-500 в Дохе (Катар).
