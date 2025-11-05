Скидки
Теннис

Рублёв назвал матч, который хотел бы переиграть в сезоне-2025

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что в сезоне-2025 хотел бы переиграть финал грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия). Он проиграл итальянцу Флавио Коболли с результатом 2:6, 4:6.

«Пусть будет финал Гамбурга. Там откровенно меня переклинило. Там я сам проиграл. Меня конкретно переклинило в финале Гамбурга. Пусть он будет в этом сезоне. Остальные все турниры — либо не хватало уровня, либо ещё чего-то, а там конкретно меня переклинило», — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».

В этом сезоне Рублёв стал чемпионом турнира ATP-500 в Дохе (Катар).

