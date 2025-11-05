Турнир ATP-250 в Афинах — 2025: результаты на 4 ноября

На турнире категории ATP-250 в Афинах (Греция) завершился третий игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей первого и второго круга.

Теннис. Турнир ATP-250 Афины (Греция). 1-й и 2-й круг. Результаты 4 ноября

Маккензи Макдональд (США, Q) - Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 3:6.

Янник Ханфман (Германия, Q) — Иван Иванов (Болгария, WС) — 6:4, 6:2.

Маркос Гирон (США) — Педро Мартинес-Портеро (Испания) — 6:4, 6:1.

Себастьян Корда (США) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) — 4:6, 6:3, 6:3.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Алехандро Табило (Чили) — 7:6 (7:3), 6:1.

Элиот Спиццирри (США, Q) — Нуну Боржеш (Португалия, 6) — 7:5, 3:6, 4:6.