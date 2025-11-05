Турнир ATP–250 в Метце: результаты игрового дня 4 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Во вторник, 4 ноября, продолжился розыгрыш турнира категории ATP-250 в Метце (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня, в ходе которого прошли матчи первого и второго круга (курсивом выделены победители).

Теннис. Турнир ATP-250 в Метце (Франция). 1-й круг. Результаты матчей 4 ноября:

Кириян Жаке (Франция, LL) — Люка Ван Аш (Франция, Q) — 4:6, 6:3, 6:4;

Даниэль Альтмайер (Германия) — Артур Риндеркнеш (Франция, 6) — 6:4, 6:4;

Франческо Пассаро (Италия, Q) — Александр Блокс (Бельгия, SE) — 6:3, 3:6, 4:6;

Корентен Муте (Франция, 8) — Александар Вукич (Австралия, LD) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (8:10).

Теннис. Турнир ATP-250 в Метце (Франция). 2-й круг. Результаты матчей 4 ноября:

Флавио Коболли (Италия, 4) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:2, 3:6, 5:7;

Артур Казо (Франция) — Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — 7:6 (7:1), 6:7 (7:9), 2:6.