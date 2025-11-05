Андрей Рублёв: на Уимблдоне-2025 поймал ощущение, что я топ-игрок

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопросы о самом успешном отрезке прошедшего сезона-2025.

— Андрей, как часто в этом сезоне ты ловил ощущение, что ты топ-игрок?

— На Уимблдоне поймал, кстати. Я когда приехал в первую неделю тренировочную в Лондоне, уже стал понимать, что у меня классный уровень, классно тренируюсь. На тренировках я вообще такого уровня не видел от себя никогда. Единственное — надеялся, что хоть чуть-чуть из этого перейдёт в матчи. И в итоге получилось, да, сыграть достаточно хорошо. Ну как хорошо? До 1/8 финала дошёл, до этого достаточно уверенно обыгрывал ребят. И неплохой матч сыграл с Алькарасом. Учитывая всё это, это была позитивная такая неделя.

— Соответственно, это и самый успешный отрезок прошедшего сезона для тебя, да?

— Ну, наверное, в плане каких-то чувств, как мне нравилось, как я играю и так далее, да, — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».

В 2025 году на Уимблдоне — единственном в календаре травяном турнире «Большого шлема» — посеянный под 14-м номером Андрей Рублёв дошёл до четвёртого круга, где уступил второму сеяному и будущему финалисту испанцу Карлосу Алькарасу (7:6 (7:5), 3:6, 4:6, 4:6). На пути к матчу с Алькарасом Андрей переиграл в четырёх сетах серба Ласло Дьёре и Ллойда Харриса из ЮАР, а также француза Адриана Маннарино в трёх сетах. Лучшим карьерным результатом Рублёва на Уимблдоне является 1/4 финала в 2023 году.

В 2025 году Андрей Рублёв выиграл хардовый турнир категории ATP-500 в Дохе (Катар) и дошёл до финала на грунтовом турнире категории ATP-500 в немецком Гамбурге.

