Диана Шнайдер высказалась о том, как ей тяжело расставаться с тренерами

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала о том, как тяжело ей приходится прощаться с тренерами.

«На самом деле, я очень не люблю эти разговоры. Это прям у меня занимает очень много энергии. Очень неприятно говорить человеку, что, ну, вот такая вот ситуация. Я всегда пытаюсь, как бы, больше на себя списать, что это, как бы, моя вина, где-то сгладить углы, что я вот такой человек, мне вот не подходит, как бы, дело не в тебе, а во мне.

Действительно, это больше от меня зависит, люди все разные. Есть, кто подходит друг другу, а есть – кто нет, и в этом есть смысл. Зачем человека держать, если ты понимаешь, что он тебе не подходит. Ты тратишь и своё время, и его время, я знаю, что сейчас Карлос [Мартинес] работает с другой девочкой, всё хорошо и у меня, и у него, нет никаких обид», — сказала Шнайдер в видео на YouTube-канале First&Red.

Диана Шнайдер в этом сезоне стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Монтеррее (Мексика). В паре с Миррой Андреевой они стали чемпионками соревнований в Брисбене и Майами. Россиянки квалифицировались на Итоговый чемпионат WTA, но не смогли выйти в полуфинал.