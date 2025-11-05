У Синнера пятый в XXI веке результат по скорости оформления 10 «баранок» за сезон

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в полуфинале «Мастерса» в Париже с третьим номером в рейтинге ATP Александром Зверевым из Германии (6:0, 6:1) выиграл свой 10-й в сезоне-2025 сет с сухим счётом 6:0 в 58-м матче, сообщает Tennis Bakery в социальной сети X.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
По данным источника, этот показатель скорости достижения 10 «баранок» за сезон является пятым в XXI веке и уступает только трём теннисистам. Рекордсменом является серб Новак Джокович, который в 2015 году выиграл 10 сетов под ноль за 31 матч. Второй результат у аргентинца Гильермо Кориа, в 2003 году достигшего этой планки за 48 матчей.
В топ-3 с 52 матчами для 10 «баранок» в 2005 году входит испанец Рафаэль Надаль. Четвёртый показатель также принадлежит рекордсмену Джоковичу — в 2013 году ему потребовалось 56 матчей на выигрыш 10 сетов со счётом 6:0.
Видео: Допинг-скандалы в теннисе
- 5 ноября 2025
-
08:30
-
07:55
-
07:14
-
02:30
-
02:12
-
00:56
-
00:45
-
00:40
-
00:31
-
00:23
-
00:13
-
00:05
-
00:00
- 4 ноября 2025
-
23:55
-
23:44
-
23:39
-
23:21
-
23:17
-
23:06
-
22:47
-
22:37
-
22:16
-
22:10
-
22:01
-
21:54
-
21:38
-
21:24
-
21:05
-
20:46
-
20:42
-
20:22
-
19:56
-
19:40
-
19:20
-
19:02