У Синнера пятый в XXI веке результат по скорости оформления 10 «баранок» за сезон

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в полуфинале «Мастерса» в Париже с третьим номером в рейтинге ATP Александром Зверевым из Германии (6:0, 6:1) выиграл свой 10-й в сезоне-2025 сет с сухим счётом 6:0 в 58-м матче, сообщает Tennis Bakery в социальной сети X.

По данным источника, этот показатель скорости достижения 10 «баранок» за сезон является пятым в XXI веке и уступает только трём теннисистам. Рекордсменом является серб Новак Джокович, который в 2015 году выиграл 10 сетов под ноль за 31 матч. Второй результат у аргентинца Гильермо Кориа, в 2003 году достигшего этой планки за 48 матчей.

В топ-3 с 52 матчами для 10 «баранок» в 2005 году входит испанец Рафаэль Надаль. Четвёртый показатель также принадлежит рекордсмену Джоковичу — в 2013 году ему потребовалось 56 матчей на выигрыш 10 сетов со счётом 6:0.

Видео: Допинг-скандалы в теннисе