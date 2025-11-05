Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

У Синнера пятый в XXI веке результат по скорости оформления 10 «баранок» за сезон

У Синнера пятый в XXI веке результат по скорости оформления 10 «баранок» за сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер в полуфинале «Мастерса» в Париже с третьим номером в рейтинге ATP Александром Зверевым из Германии (6:0, 6:1) выиграл свой 10-й в сезоне-2025 сет с сухим счётом 6:0 в 58-м матче, сообщает Tennis Bakery в социальной сети X.

Париж. 1/2 финала
01 ноября 2025, суббота. 19:10 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1
6 		6
         
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

По данным источника, этот показатель скорости достижения 10 «баранок» за сезон является пятым в XXI веке и уступает только трём теннисистам. Рекордсменом является серб Новак Джокович, который в 2015 году выиграл 10 сетов под ноль за 31 матч. Второй результат у аргентинца Гильермо Кориа, в 2003 году достигшего этой планки за 48 матчей.

В топ-3 с 52 матчами для 10 «баранок» в 2005 году входит испанец Рафаэль Надаль. Четвёртый показатель также принадлежит рекордсмену Джоковичу — в 2013 году ему потребовалось 56 матчей на выигрыш 10 сетов со счётом 6:0.

Видео: Допинг-скандалы в теннисе

Материалы по теме
Янник Синнер разгромил Зверева в полуфинале «Мастерса» в Париже, проиграв один гейм
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android