Расписание матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 5 ноября

Сегодня, 5 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится розыгрыш Итогового турнира WTA. Матчи пройдут в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Группа Серены Уильямс. Расписание матчей на 5 ноября (время московское):

  • 17:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Мэдисон Киз (США).
  • 18:30. Ига Швёнтек (Польша) — Аманда Анисимова (США).

Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Группа Мартины Навратиловой. Расписание матчей на 5 ноября (время московское):

  • 15:00. Сара Эррани/Жасмин Паолини (обе – Италия) – Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия).
  • 20:00. Се Шувэй (Китайский Тайбэй)/Елена Остапенко (Латвия)/Эйжа Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды).
