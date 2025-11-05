Расписание матчей Итогового турнира WTA — 2025 на 5 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 5 ноября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) продолжится розыгрыш Итогового турнира WTA. Матчи пройдут в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир WTA. Одиночный разряд. Группа Серены Уильямс. Расписание матчей на 5 ноября (время московское):

17:00. Елена Рыбакина (Казахстан) — Мэдисон Киз (США).

18:30. Ига Швёнтек (Польша) — Аманда Анисимова (США).

Теннис. Итоговый турнир WTA. Парный разряд. Группа Мартины Навратиловой. Расписание матчей на 5 ноября (время московское):