Теннис

Винус Уильямс получила уайлд-кард на турнир WTA-250 в Окленде в 2026 году

Винус Уильямс получила уайлд-кард на турнир WTA-250 в Окленде в 2026 году
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс получила уайлд-кард на турнир категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Об этом сообщает пресс-служба соревнований. Турнир пройдёт с 5 по 11 января.

В 2025 году Винус Уильямс провела четыре матча в одиночном разряде, один из которых выиграла. В первом круге турнира WTA-500 в Вашингтоне (США) она обыграла соотечественницу Питон Стирнс. На US Open — 2025 в парном разряде Винус дошла до четвертьфинала в дуэте с канадкой Лейлой Фернандес, где уступила сильнейшей паре мира Катержина Синякова (Чехия)/Тэйлор Таунсенд (США).

