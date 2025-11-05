Скидки
«Афины из 10». Стефанос Циципас оригинально оценил победу Новака Джоковича над Табило

34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал уровень игры 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в матче второго круга с чилийцем Алехандро Табило на турнире категории ATP-250 в Афинах (Греция). Серб победил со счётом 7:6 (7:3), 6:1.

«Как вы оцените сегодняшнее выступление Джоковича? Лично я дам ему Афины из 10», — написал Циципас на личной странице в социальных сетях.

Стефанос Циципас снялся с соревнований в Афинах по совету своего врача. Специалист дал рекомендацию спортсмену отдохнуть перед новым сезоном.

В текущем сезоне грек выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.

