«Афины из 10». Стефанос Циципас оригинально оценил победу Новака Джоковича над Табило

34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал уровень игры 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в матче второго круга с чилийцем Алехандро Табило на турнире категории ATP-250 в Афинах (Греция). Серб победил со счётом 7:6 (7:3), 6:1.
«Как вы оцените сегодняшнее выступление Джоковича? Лично я дам ему Афины из 10», — написал Циципас на личной странице в социальных сетях.
Стефанос Циципас снялся с соревнований в Афинах по совету своего врача. Специалист дал рекомендацию спортсмену отдохнуть перед новым сезоном.
В текущем сезоне грек выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн.
