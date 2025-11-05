«Временами показывали невероятный теннис». Арина Соболенко — о матче с Пегулой на Итоговом

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила победу над американкой Джессикой Пегулой в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 2025 (6:4, 2:6, 6:3).

«Играть с ней всегда очень здорово. Она игрок, который постоянно выводит меня на новый уровень, доводит меня до предела.

Сегодня временами мы показывали поистине невероятный теннис, невероятно высокий уровень с обеих сторон. Во втором сете она смогла показать всё, на что способна, и я мало что могла сделать. Я просто старалась оставаться в игре и играть агрессивнее, оказывая давление на неё каждым ударом», — приводит слова Соболенко Punto de Break.