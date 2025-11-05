«Временами показывали невероятный теннис». Арина Соболенко — о матче с Пегулой на Итоговом
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила победу над американкой Джессикой Пегулой в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 2025 (6:4, 2:6, 6:3).
Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|2
|6
|
|6
|3
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
«Играть с ней всегда очень здорово. Она игрок, который постоянно выводит меня на новый уровень, доводит меня до предела.
Сегодня временами мы показывали поистине невероятный теннис, невероятно высокий уровень с обеих сторон. Во втором сете она смогла показать всё, на что способна, и я мало что могла сделать. Я просто старалась оставаться в игре и играть агрессивнее, оказывая давление на неё каждым ударом», — приводит слова Соболенко Punto de Break.
