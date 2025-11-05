Скидки
«Временами показывали невероятный теннис». Арина Соболенко — о матче с Пегулой на Итоговом

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила победу над американкой Джессикой Пегулой в матче группового этапа Итогового турнира WTA — 2025 (6:4, 2:6, 6:3).

Итоговый чемпионат WTA (Эр-Рияд). Группа Штеффи Граф
04 ноября 2025, вторник. 19:00 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
4 		6 3
         
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Играть с ней всегда очень здорово. Она игрок, который постоянно выводит меня на новый уровень, доводит меня до предела.

Сегодня временами мы показывали поистине невероятный теннис, невероятно высокий уровень с обеих сторон. Во втором сете она смогла показать всё, на что способна, и я мало что могла сделать. Я просто старалась оставаться в игре и играть агрессивнее, оказывая давление на неё каждым ударом», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

